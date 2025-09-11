Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası: 1 yaralı

Olay; Bugün Balıkesir-İzmir karayolu İzmir istikametinde seyir halinde meydana geldi. Balıkesir'den İzmir yönüne T.Ö. yönetiminde seyir halindeki 10 EK 662 plakalı kamyona A.F.Ö. kontrolündeki 10 HY 456 plakalı kamyonetin arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine Altıeylül Gruptan itfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve polis ekipleri kaza alanına intikal etti. Olay yerinde kamyonet sürücüsünün hafif yaralı olarak, araçta bulunan A.K. H.K. ve R.D. isimli vatandaşların yara almadan araç içerisinden çıktıkları görüldü. Ekipler gerekli kontrolleri yaparak, kaza mahallinden ayrıldı.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.