Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 1 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 1 müdahale aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 4 uçak ve 40 personel yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.