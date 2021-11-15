Balıkesir'de cinayet: Bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü.



Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, Hakan Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz halde buldu.



Vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis ekipleri, Özbeğen'in oğlu Ç.Ö. (20) ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı (40) gözaltına aldı.

