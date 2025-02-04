Balıkesir'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü  üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis, Altıeylül, Karesi, Burhaniye ve Marmara ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları süren şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

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