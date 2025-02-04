Balıkesir'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Balıkesir'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis, Altıeylül, Karesi, Burhaniye ve Marmara ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları süren şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Daeş
- Türkiye
- Polis Adliye
- Balıkesir