Balıkesir'de denizde kaybolan emekli öğretmenden acı haber

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde yüzerken kaybolan emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahili'nde cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'de denizde kaybolan emekli öğretmenden acı haber

'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve arama kurtarma çalışması başlatılan kadının cesedi bulundu.

İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar (55), birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile birlikte, tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise gitti.

9 Temmuz'da denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu.

Tutar’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla koylar arandı.

Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahili'nde kayalıklarda Tutar’ın cansız bedenine ulaştı.

Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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