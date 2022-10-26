Balıkesir'de deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (AFAD son depremler)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, Balıkesir'de yaşayan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. AFAD tarafından yayınlanan güncel son depremler listesiyle birlikte, deprem olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (AFAD son depremler)

'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, Balıkesir'de sarsıntı hisseden ve emin olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. tarafından yayınlanan listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu belli oldu. İşte son depremler listesi.

BALIKESİR'DE Mİ OLDU?

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesine göre; Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

İlk alınan bilgiye göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

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