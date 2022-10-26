Balıkesir'de deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (AFAD son depremler)

Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, Balıkesir'de sarsıntı hisseden ve emin olmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu belli oldu. İşte son depremler listesi.



BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?



AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesine göre; Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.



Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.



İlk alınan bilgiye göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.