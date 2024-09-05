Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde faizli ve değerinin üzerinde araç satışı yapıldığı ve alıcı kişilerden ileri tarihli çek alınarak borçlandıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde faizli ve değerinin üzerinde araç satışı yapıldığı ve alıcı kişilerden ileri tarihli çek alınarak borçlandıran kişilere yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen 6 şüphelinin borçlandırdıkları 24 kişiyi borçlarını ödeyemez hale getirip malvarlıklarını baskı, tehdit ve dayak ederek tahsil ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 60 senet, 8 çek defteri, bir tapu senedi, 3 araç satış sözleşmesi, 5 tahsilat makbuzu, bir dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 ajanda, 167 bin lira 2 bin 100 euro, 980 Dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü ilgili hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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