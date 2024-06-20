Balıkesir'de eski çöplük alanında çıkan yangın 8 saatte kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki eski çöplük alanında çıkan, maki ve ağaçlara da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 8 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Balıkesir'de eski çöplük alanında çıkan yangın 8 saatte kontrol altına alındı

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında, dün saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıp, çöplüğün yakınındaki Sarıkayalıklar mevkisindeki makiye ve küçük ağaçlık alana da sıçradı. 5 çam ağacı zarar gördü. Alevler kuru otlar nedeniyle mahalledeki yerleşim yerlerine ve bazı evlerin bahçesine kadar ulaştı. Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına Ayvalık İtfaiyesi, Ayvalık Belediyesi, Jandarma, BASKİ ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 dozer, 1 su tankeri ve toplam 74 personelle karadan, 2 uçak ve 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelip söndürme çalışmalarını bizzat yönlendirdi. Söndürme uçak ve helikopterleri, denizden su alarak defalarca sorti yapıp, alevlere müdahalede bulundu. Alevler, 8 saat süren müdahalenin ardından, saat 21.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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