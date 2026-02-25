Balıkesir'de F-16 uçağı düştü, pilot şehit oldu

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi. Kazada bir pilot şehit oldu.

Karesi ilçesi Naifli köyü yakınlarına düşen uçağın enkazına ulaşıldı.

Milli Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçağı ile 00.56’da irtibatın kesildiğini ve kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı.



MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."



ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Akın Gürlek, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir" dedi.

VALİ USTAOĞLU: 1 PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."