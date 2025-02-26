Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü
Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ş.A., yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Nermin Hanım Çiftliği Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A., olay yerinde hayatını kaybetti.
Bu kişilerin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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