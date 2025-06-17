Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir Savaştepe kavşağında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu İzmir istikameti Savaştepe kavşağına gelmeden 2 kilometre önce K.D.'nin kullandığı otomobil ile Y.S.'nin kontrolündeki TIR'a arkadan çarpıştı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın 112'ye ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri kaza yerine gitti.

Otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...