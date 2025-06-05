Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir-Uşak kara yolu Bigadiç Dedeçınar Mahallesi mevkisinde İdris Güzel idaresindeki otomobil, yem yüklü kamyona arkadan çarptı.



Gece saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.