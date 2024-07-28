Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Bandırma'dan Gönen istikametine seyir halinde olan Ercan Çakırcalı idaresindeki otomobil, Bandırma-Gönen kara yolu kırsal Tuzakçı Mahallesi’nde saat 00.15 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı.



İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan ve İdris Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı