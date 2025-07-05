Balıkesir'de feci kaza: 6 yaralı

Ş.Y.'nin (65) kullandığı kamyonet, Akçal Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A'nın (71) kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücülerden M.A. ile araçlardaki Ü.A. (65), M.C. (75), F.N. (25), A.G.E. (9) ve M.E. (6) yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.