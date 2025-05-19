Balıkesir'de feci kaza: Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de feci kaza: Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Y.T. idaresindeki traktör, kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede Y.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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