Balıkesir'de feci kaza: Uzman çavuş yaşamını yitirdi

Balıkesir'de Manyas istikametine seyir halinde olan Asım Öztürk (26) idaresindeki otomobil, Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan araçtaki Uzman Çavuş F.K. ise sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.



Bu arada, araçta bulunan zincir market çalışanı E.A.'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.