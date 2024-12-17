Balıkesir'de feci olay: 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Berker Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'de bir kişi, evinin balkonundan düşüp öldü.
Olay, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Berker Topçu (28), ailesi evdeyken henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Topçuyu, beton zeminde kanlar içinde gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Topçu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Berker Topçu, doktorların müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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