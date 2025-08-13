Balıkesir'de feci ölüm: Yanarak can verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 65 yaşındaki Şaban Kalay'a ait barakada yangın çıktı.

Alevler, bitişikteki akrabalarına ait diğer üç barakaya da sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Alevlerin söndürülmesinin ardından inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının başladığı barakadaki felçli olan Şaban Kalay'ın cesediyle karşılaştı.

Kalay'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dört baraka kullanılmaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.