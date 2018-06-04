Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir jandarma uzman çavuş gözaltına alındı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının "Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ayvalık Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş T.A.Y. yakalandı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından Kırşehir'e gönderileceği bildirildi.
Balıkesir'de FETÖ soruşturması: 1 uzman çavuş gözaltında
Anadolu AjansıTürkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçe Jandarma Komutanlığında görevli bir jandarma uzman çavuş FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir jandarma uzman çavuş gözaltına alındı.