Balıkesir'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturması:  16 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlerdi.



Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.