Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlü A.Ş.G'nin Erdek'teki bir evde saklandığını belirledi.



Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.



Hükümlü A.Ş.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

