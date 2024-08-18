Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 gencin gece eğlencesi kaza ile noktalandı. Dönüş yolunda takla atan otomobilde bulunan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 4 genç de yaralandı.

Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kavlaklar'da bulunan eğlence yerinden sabah saat 06.00 sıralarında Altınoluk'a dönmekte olan Fatih T. (22) idaresindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınoluk Antandros kazı alanı mevkiinde takla atarak ters döndü.

Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası kaza: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Kaza yerine polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ceyda Çil (18) hayatını kaybederken, sürücü Fatih T. ile Hazal Ö. (18), Sude T. (22) ve Yiğit İ. (20) yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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