Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kavlaklar'da bulunan eğlence yerinden sabah saat 06.00 sıralarında Altınoluk'a dönmekte olan Fatih T. (22) idaresindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınoluk Antandros kazı alanı mevkiinde takla atarak ters döndü.

Kaza yerine polis, jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ceyda Çil (18) hayatını kaybederken, sürücü Fatih T. ile Hazal Ö. (18), Sude T. (22) ve Yiğit İ. (20) yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.