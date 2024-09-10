Balıkesir'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.G. (55) idaresindeki hafif ticari araç, Büyükdere Kavşağı'nda Z.İ. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada, M.G. ve yolcular R.A. (29), Y.A. (9), Y.E.A. (10), A.G. (16) ve Ö.S. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler araçta sıkışan M.G. ile A.G.'yi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 6 kişi Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.