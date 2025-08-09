Balıkesir'de hareketli anlar: 75 yaşındaki adam denizde kayboldu
Balıkesir'de 75 yaşındaki M.B., yüzmek için girdiği denizde kayboldu. Kendisinden saatlerce haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti.
Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Narlı Mahallesi Narlıaltı sahilinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Denize giren 75 yaşındaki M.B., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.
Kıyıya dönemeyen yaşlı adam, bir süre açıkta yardım bekledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Özel Dalış Timi, Sahil Güvenlik bot ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.
KIYIYA ULAŞTIRILDI
Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre (2 mil) metre açıkta bulunan M.B., itfaiyenin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi ve bilinci açık şekilde kıyıya ulaştırıldı.
Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.B., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
