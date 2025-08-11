Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları başladı: Yıkılan binadan karot örneği alındı

Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik depremin ardından yıkılan 3 katlı binanın enkazından karot örneği alındı.

Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları başladı: Yıkılan binadan karot örneği alındı

Balıkesir'de dün meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı.

Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları başladı: Yıkılan binadan karot örneği alındı - 1

Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.

