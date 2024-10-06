Balıkesir'de hastanede yatan hastaya silahlı saldırı

Olay akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Ortopedi servisinde tedavi görmekte olan Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen E.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Olay anında hastanede panik yaşanırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan Emrah İmamoğlu, hemen ameliyata alındı. Hayati tehlikesi devam eden İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.’yı ilçede yakalayarak gözaltına aldı.



Emrah İmamoğlu’nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi’nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.