Balıkesir'de İHA düştü. İnceleme için Ankara’ya gönderildi

Edinilen bilgiye göre insansız hava aracı, yaklaşık 1 ay önce Salur Mahallesi’ndeki boş araziye düştü..İHA'yı bölgede çalışan çiftçiler buldu.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

İnsansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi. 15 Aralık'ta Çankırı'da Türk havası sahasına giren İHA, F-16'lar tarafından düşürülmüştü.

KOCAELİ'DE DE DÜŞMÜŞTÜ

Dün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana düşen İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri alarma geçirmiş, İçişleri Bakanlığı, İHA'nın ilk belirlemelere göre; Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıklamıştı.