Balıkesir'de iki mahallenin gençleri çatıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet ve Geriş mahallelerinden iki grup genç, dün sabah kavga ettikten sonra ayrıldı.

ZEYTİNLİKTE YENİDEN TOPLANDILAR



Gençler, Geriş Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinin arkasındaki zeytinlikte gece saatlerinde yeniden toplandı.

BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlarla birbirlerine ateş eden iki gruptaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisi, tedavi altına alındıkları Burhaniye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralı aynı hastanede ayakta tedavi edildi.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen 4 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA



Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Çevik kuvvet ekipleri, Burhaniye ve Edremit devlet hastaneleri ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.