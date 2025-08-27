Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

'in Sındırgı ilçesinde M.Ö. yönetimindeki otomobil, kırsal Alacaatlı Mahallesi çıkışında İ.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücüler ile araçlarda bulunan E.D. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

