Balıkesir'de işçi ölümü

İbrahim Serhat Uçar (47), güneş panellerini temizlemek için tesisin çatısına çıktı.



Bu sırada çatının çökmesiyle yere düşen Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.



İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Serhat Uçar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.