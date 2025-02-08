Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Balıkesir'de D.A. idaresindeki işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.
İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.
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