Balıkesir'de kadın cinayeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, turistik Altınova Mahallesi'nde belediye evlerinde meydana geldi. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç. (40), sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu.

Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi (42) aradığı bildirildi.