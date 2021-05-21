Balıkesir'de kadın cinayeti

Balıkesir Ayvalık'ta 3 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Birgül Ç. evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Kadının eşi cinayet şüphelisi olarak aranıyor.

DHA 21.05.2021 - 15:22

Balıkesir'de kadın cinayeti

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, turistik Altınova Mahallesi'nde belediye evlerinde meydana geldi. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç. (40), sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu.

Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi (42) aradığı bildirildi.

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