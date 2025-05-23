Balıkesir'de kadın cinayeti | Genç kadını öldürüldü, balkondan atlayıp kaçtı

Dilruba Elif Çetin, erkek arkadaşı Burak İ. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden balkondan atlayarak kaçtı.

Balıkesir'de kadın cinayeti | Genç kadını öldürüldü, balkondan atlayıp kaçtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iddiaya göre , 26 yaşındaki Burak İ. ile 23 yaşındaki kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, , henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede sırasında Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI

Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.

Balıkesir'de kadın cinayeti | Genç kadını öldürüldü, balkondan atlayıp kaçtı - 1 Olay yeri

HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye adrese sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANDI

Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...