Balıkesir'de kadın cinayeti | Genç kadını öldürüldü, balkondan atlayıp kaçtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iddiaya göre , 26 yaşındaki Burak İ. ile 23 yaşındaki kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, , henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede sırasında Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI

Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.

