Balıkesir'de kadın cinayeti | Genç kadını öldürüldü, balkondan atlayıp kaçtı
Dilruba Elif Çetin, erkek arkadaşı Burak İ. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden balkondan atlayarak kaçtı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde iddiaya göre , 26 yaşındaki Burak İ. ile 23 yaşındaki kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, , henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede sırasında Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı.
BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI
Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKALANDI
Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı.
Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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