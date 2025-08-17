Balıkesir'de kafa kafaya kaza: Bir ölü, bir yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü. Kazada bir kişi de yaralandı.

Olay, Balıkesir-Kepsut karayolunun Karamanköy mevkisinde meydana geldi.

E.Ç. idaresindeki 10 AFN 850 plakalı araç karşı şeride geçmesi sonucu S.S. idaresindeki 06 BMP 170 plakalı araç ile kafa kafa çarpıştı.

Kazada E.Ç. isimli vatandaş yaşamını yitirdi, S.S. ise yaralandı.