Balıkesir'de katliam gibi kaza: 6 ölü

Balıkesir'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.



Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.



Araçta bulunan 6 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.



Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.