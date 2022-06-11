Balıkesir'de katliam gibi kaza: 8 ölü

Balıkesir'de Kepsut-Dursunbey kara yolunun Naipler Mahallesi yol ayrımında Dursunbey'den Balıkesir’deki bir düğüne gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs ile karşı yönden gelen süt taşıma tankeri, kafa kafaya çarptı.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ



Araçlardan çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisi daha kurtarılamadı.