Balıkesir'de kaza: 5 kişi yaralandı
Balıkesir'de traktörle otomobil kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki, 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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