Balıkesir'de kaza: 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki, 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.