Balıkesir'de kaza yapan TIR yandı, alevler otluk alana sıçradı

Balıkesir'de kaza yapan TIR'da çıkan yangın, otluk alana sıçradı.

Olay Çayırhisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

C.S. yönetimindeki market malzemesi yüklü 16 AAB 185 plakalı TIR, tek taraflı trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası TIR'da yangın çıktı.

Yangın ve kaza ihbarı üzerine ekipler olay yerine gelerek TIR yangınına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.