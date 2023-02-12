Balıkesir'de kokoreç imalathanesinde patlama: 5'i ağır, 18 yaralı

Balıkesir'de kokoreç imalathanesindeki patlamada 18 kişi yaralandı.
Göbel Mahallesi'nde Ramazan Kalçık'a ait kokoreç üretim işletmesinin ocak bölümünde LGP tanklarından sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamada, iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan 5'i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerin patlamaya ilişkin araştırmaları sürüyor.