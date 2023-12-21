Balıkesir'de korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bigadiç-Sındırgı kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Dursun Karataş (48) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş’ın (77) yaşamını yitirdiği belirlendi.