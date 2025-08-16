Balıkesir'de kuvvetli rüzgar: Dört tonluk su deposu caddeye uçtu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan terastaki dört tonluk su deposu, caddeye düştü.
Erdek'te dün etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yalı Mahallesi Okul Caddesi'nde öğle saatlerinde bir apartmanın teras katında bulunan dört tonluk su deposu, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan cadde ortasına düşerken; mahalle sakinleri de panik yaşadı.
Olayda kimse yaralanmazken, başka bir noktada rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilde zarara yol açtı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Balıkesir Erdek
- Balıkesir