Balıkesir'de mandırada yangın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mandıranın ahır bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mandırada olay sırasında herhangi bir hayvanın bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.