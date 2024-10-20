Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu’nda Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı minibüs refüje çarparak devrildi.



İhbarın alınması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araç içinde sıkışan iki kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.



Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

