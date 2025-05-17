Balıkesir'de motosiklet otomobile çarptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile motosiklet arasında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de motosiklet otomobile çarptı

Edinilen bilgiye göre, kaza, İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde gerçekleşti.

A.C. Ç. idaresindeki otomobil ile A.E. Y. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazaya, ihbar üzerine İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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