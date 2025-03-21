Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama: 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A, tutuksuz sanık Murad B, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. İddianame kapsamında alınan raporda asli kusurlu bulunan Cem Y, fabrikada operasyon direktörü olarak sözleşmeli çalıştığını ve herhangi bir şekilde yönetim adına yetkisi bulunmadığını öne sürdü.



Olay tarihinde ilgili birimin yöneticisinin patlamada hayatını kaybeden Özlem Özçakır olduğunu belirten sanık, "İlgili alan birçok kez denetimlerden geçmiştir. Son denetim ilgili bakanlık tarafından Ağustos 2024'te yapılmıştır. Bu denetimlerde özellikle orada bulunan mühimmat miktarı ile ilgili bir uygunsuzluk bildirilmemiştir." diye konuştu.



Ürünlerin paketlenerek bir paletin üzerinde tamamlandığını ve sevkiyat tarafına alındığını belirten sanık, "Bu ürünler sipariş üzerine üretildiği için de beklemeden sevk edilir. Bunlar patlayıcı ürünler olduğu için ilgili izinler alınır alınmaz sevk edilir. Depolama yapılmaz." dedi.



Olaydan birkaç gün önce bir makinenin sigortasıyla ilgili sıkıntı yaşandığını ve müdahale edildiğini anlatan sanık, makinelerin sadece arıza anında değil, usulüne uygun rutin bakımlarının yapıldığını bildirdi.



YILDIRIM DÜŞTÜ ANONSU GELDİ



Patlamada fabrika alanındaki lojmandan çıkmak üzere olduğunu belirten Cem Y, "Büyük bir patlama olduktan sonra yangın alarmı devreye girdi ve 'yıldırım düştü' anonsu geldi. Oraya doğru koştum." diye konuştu.



Cem Y, görev tanımı gereği ilgili alandaki tüm makine ve tesisatın kontrolü, iş güvenliği ve sorunsuz çalışmasından yükümlü olduğunu, alınan raporda olayın makine kaynaklı gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunun belirtildiğini anımsatarak, "Ben kendime haiz tüm sorumluluğumu yerine getirdiğimi, kusurlu olmadığımı düşünüyorum ve beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



Sanık Serkan B. de olay tarihinde şirket sorumlu müdürü ve İş Güvenliği Müdürlüğüne bağlı uzman olarak görev yaptığını, servisle fabrikaya girmek üzereyken patlamayı duyduklarını ve araçtan indiklerini belirtti. Sanık, yangın aracıyla bölgeye intikal ettiklerini ve kimya deposunda yanan kimyasallara müdahale ettiklerini ifade ederek, "İkinci patlama ihtimali yüksekti ama arkadaşlarımla hiç tereddüt etmeden müdahalede bulunduk." dedi. Sanık, yapılan denetimlerde de tesisle ilgili bir uygunsuzluk bildirilmediğini sözlerine ekledi.



Fabrikada iş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak görev yapan Hulusi Yağız A. ise fabrikada yüksek güvenlikli çalışma ortamı bulunduğunu, çalışanlarla sürekli toplantılar yapıldığını, onlara eğitimler verildiğini dile getirerek devreye aldıkları bazı uygulamalarla iş sağlığı ve güvenliği ile bakım konularında bildirilen uygunsuzluklara hemen müdahale edildiğini öne sürdü.



Bilirkişi heyeti raporunda yer alan patlamanın meydana gelmesine neden olabilecek sebeplere değinen sanık, olaydan önce bir çalışanın kurutma odasından aldığı kabı önce paketlenmiş kapsüllerin üzerine koyup daha sonra mühendisin odasına götürmesinin teknik olarak olmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.



Olay günü fabrikada bulunmadığı sırada bir anda sarsıldıklarını anlatan sanık, "Bir patlama olduğunu düşündüm ama bizim fabrika olduğu aklıma gelmedi." diye konuştu.

Telefon geldikten sonra hemen fabrikaya giderek toplanma noktasından çalışanları köye doğru uzaklaştırdıklarını anlatan sanık, ikinci patlama ihtimaline karşı itfaiye ve jandarmayla sağlam kapsülleri dışarı taşıdıklarını sözlerine ekledi.



Tutuksuz sanık Murad B. ise fabrikada daha önce mühimmat müdürü olarak görev yaptığını ancak yapılan değişiklikle olaydan önce mühendislik müdürlüğüne geçtiğini söyledi.

"Boxer" kapsül biriminin sorumlusunun Özlem Özçakır olduğunu dile getiren sanık, patlama sırasında fabrikada bulunmadığını ifade etti.

PATLAMAYA NEDEN OLABİLECEK 3 İHTİMAL



Sanık, bilirkişi heyetinin patlamaya sebep olabilecek neden olarak belirlediği 3 ihtimalin de patlamaya sebep olabileceğini belirterek, "Patlama için büyük enerjiye ihtiyaç var. Muhakkak dışarıdan bir etki, unsur lazım. Maalesef ki kameralarda bu gözükmüyor." şeklinde konuştu.



Olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın annesi Nagehan Özçakır, şikayetçi olduklarını belirterek, "Kızım öldükten sonra biz de yaşamıyoruz. Adeta ölüyüz." ifadelerini kullandı.



Maktul Çetin Karamüftüoğlu'nun annesi Fidan Yılmaz da oğlunun olaydan önceki gün 16 saat mesai yaptığını ileri sürerek, "Türk adaletinden suçlunun tespit edilmesini istiyorum." dedi. Duruşmada 9 fabrika çalışanı da tanık olarak dinlendi.



İşçilerden Hamide İ, arkadaşlarıyla konuştuktan sonra makinesinin başına geçtiğini belirterek, "Bir anda kendimi betonların arasında buldum. Arkadaşım betonları çekerek beni çıkardı. Alnım kanıyordu. Alnımı tutarak dışarı doğru koştum. Oradaki kişiler bizi arabaya aldılar. Patlama neden olduğunu bilemiyorum." diye konuştu.



Güvenlik görevlisi Selçuk Ç. de personel içeri girdikten sonra bir anda yüksek sesli bir patlama olduğunu ve camların kırıldığını anlattı.



Asuman K. ise patlama meydana geldiğinde ses duymadığını, kulaklarında yoğun ses hissettiğini ve elektrik çarptığını düşündüğünü dile getirdi.



Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyetten olaya ilişkin yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına, Hulusi Yağız A'nın yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine, Cem Y. ve Serkan B'nin ise tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan ve tahliye kararına tepki gösteren bazı müştekiler ve avukatları, davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.



İDDİANAMEDEN



Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A. tutuklanmış, Murad B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



İddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen bir nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilmişti.