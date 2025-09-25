Balıkesir'de narkotik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 510 sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği birimlerince ise ilçede gerçekleştirilen operasyonda ise 986 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Ayvalık ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin iki ayrı faaliyetinde toplamda bin 496 sentetik ecza hap ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" iddiası ile adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.