Balıkesir'de okulda arkadaş zorbalığı

Balıkesir'de okul yakınında kız öğrencilerin kavgası kamerayla kaydedildi. Dakikalarca süren darp görüntüsü sosyal medyada büyük tepki gördü.



Görüntünün Altıeylül ilçesinde Yarış Ortaokulu çıkışında kaydedildiği belirtildi.



Yaşları 10-13 arasında olduğu tahmin edilen öğrenciler bir kız öğrenciyi aralarına alarak tekmeledi, saçından tutup yerlerde sürükledi.



Video kaydında çocukların birbirine ismiyle hitap ettiği ve arkadaş olduğu anlaşılıyor.



KONYA'DA AKRAN ZORBALIĞI: BEŞ KIZ ÇOCUĞU, BIÇAKLA KAPIYA DAYANDI!

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Konya'da yaşanmıştı.

Beş kız öğrenci, okulda tartıştıkları 12 yaşındaki Z.D.K.'nin evinin kapısına ellerinde bıçakla dayanmıştı.

Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bakkalın çırağını da tehdit eden öğrenciler, evin kapısını tekmeleyip hakaretlerde bulunmuştu.

