Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir 'in Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.