Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
21.07.2026 15:21
Anadolu Ajansı
Bölgeye 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.