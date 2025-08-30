Balıkesir'de orman yangını: Kısa sürede büyüdü

Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangında alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.