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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 16:35

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

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